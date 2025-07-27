Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir müşterinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği gerekçesiyle market sahibine palayla saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak'taki bir markete gelen A.İ. aldığı dondurmayı eridiği gerekçesiyle değiştirmek istedi.
Market sahibinin dondurmayı değiştirmemesi üzerine A.İ. palayla kasa arkasındaki R.B'ye (60) saldırmaya başladı.
R.B. ise A.İ'ye yanında bulunan vantilatörle karşılık verdi.
Olayla ilgili A.İ. gözaltına alındı.
Şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Dondurma Krizi! Palayla Saldırı - Son Dakika
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