Dondurucu Soğukta Denize Girenler

Dondurucu havada denize girdiler
SAMSUN - Samsun'da çeşitli meslek grubundan 5 kişi dondurucu havada Karadeniz'e girdiler.
Samsun'da aralarında doktor, memur, taksici, esnaf ve ilaç mümessilinden oluşan ve Doğupark ekibi adını verdikleri grup dondurucu soğukta Karsdeniz'e girdiler. Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde 5 kişi İlkadım ilçesi Batıpark'da denize girmenin keyfini yaşadılar. Batıpark ekibinin yaz kış denize girdikleri öğrenildi.
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