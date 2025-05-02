Dört Ayaklı Civciv Doğdu - Son Dakika
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Dört Ayaklı Civciv Doğdu

Çankırı'da dört ayaklı civciv doğdu; veteriner durumu genetik bozukluk veya çift yumurta ikizliği olarak açıkladı.

02.05.2025 18:33
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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebini veteriner açıkladı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kuluçkaya yatırılan tavuğun yumurtasından 4 ayaklı civciv çıktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin dört ayağını fark eden Mahmut Kayabaşı, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Bilal Sevinç ise durumun genetik bozukluğu ya da çift yumurta ikizliğinden meydana geldiğini dile getirdi.

Operasyon ile civcivin iki ayağını almanın mümkün olduğunu söyleyen Sevinç, "Çerkeş ilçemizde 4 ayaklı bir civciv meydana gelmiş. Bu durum, ya genetik bozukluk olabilir ya da gelişememiş çift yumurta ikizliğinden olabilir. Bu civciv maalesef çok uzun ömürlü olmayacaktır. Çok nadirde olsa bazen böyle vakalar ile karşılaşabiliyoruz. Bu durumda, civciv dengeli adımlar atamayıp düşecektir. Dört bacağı da yere basmıyorsa bacaklarının kesinlikle operasyon ile alınması gerekir. Sıkıntılı bir operasyon olmaz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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