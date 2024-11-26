Dörtdivan\'da 7 Kişi Kurtarıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dörtdivan ilçesindeki yaylalarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan yaylalarda mahsur kalan 7 vatandaşın ormancılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerin yaylalara yönlendirildiği anlatılan açıklamada, uzun uğraşlar sonucu Göynükören ve Gücükler yaylalarında birer, Seyricek Yaylası'nda 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi olmak üzere 7 kişinin mahsur kaldıkları yerden alındığı aktarıldı.
Açıklamada, ekipler eşliğinde Dörtdivan ilçesine getirilen 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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