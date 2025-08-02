Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uygulamada, durdurulan araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Çalışmada, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Jandarmadan Huzur Uygulaması - Son Dakika
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