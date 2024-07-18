Dörtyol'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, plakasız motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

18.07.2024 19:57
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Soner Sezgin I. (25) idaresindeki plakasız motosiklet, Altınçağ Mahallesi'nde K. A'nın (33) kullandığı 31 M 7092 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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