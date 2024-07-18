Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Soner Sezgin I. (25) idaresindeki plakasız motosiklet, Altınçağ Mahallesi'nde K. A'nın (33) kullandığı 31 M 7092 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?