Dörtyol\'da Motosiklet Atölyesinde Yangın

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.