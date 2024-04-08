Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özerli Mahallesi'nde, Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. yönetimindeki 31 MD 2801 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Feslek Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği mensupları ve Türk sağlıkçılar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde birlikte iftar yaptı. Türk sağlıkçılar, Kırgızistan'da geçirdikleri ramazanın keyifli ve maneviyatı güzel olduğunu belirtirken, hastanede çalışanlar kendilerini gurbette hissettirmedikleri için Kırgızistan halkına teşekkür etti.
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