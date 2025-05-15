Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Sağanak ve Dolu Yağışı - Son Dakika
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