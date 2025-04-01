Dörtyol'da Tartışma Kanlı Bitti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ersin T, ilçedeki Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Ersin T, yanındaki tabancayla önce Avan'a sonra kendisine ateş etti.

Silah sesi duyanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Betül Avan ve Ersin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.