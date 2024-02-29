Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobadan kaynaklı olarak çıktığı belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

29.02.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.

Özerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında, ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Ev sahibi C.C, alevleri fark etmesinin ardından dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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