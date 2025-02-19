Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Özerli Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evde bulunan ve yangın nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan A.K. ve O.M. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
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