Doruk Madencilik İşçileri İşletme Önünde Eylemde

(ANKARA) - Çayırhan'daki Doruk Madencilik çalışanları, 3 aylık maaşlarını alamamaları üzerine işletmeci Yıldızlar Holding önündeki eylemlerini beşinci günde de sürdürüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan'da kurulu olan SSS Yıldızlar Holdinge bağlı Doruk Madencilik işçileri, aylardır maaşlarını alamadıkları için Yıldızlar Holding önünde eylem yapıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler maaşları için bugün de holding önünde toplandı.

"İşçi burada, patron nerede" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atan işçilerin bekleyişleri sürüyor.