Down Sendromlu Çocuktan İmamla Anlamlı An

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Mersin'in Silifke ilçesinde camiye giden 11 yaşındaki down sendromlu çocuğun imamın yanında saf tutması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yakınlarıyla Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'ne giden down sendromlu Emirhan Bayrak, imam Halil Erdem'in cemaatin önünde namaz kıldırdığını görünce yanına geçerek saf tuttu.

Namazın bitmesinin ardından Erdem, çocuğun başına kendi sarığını taktı. Bayrak da imama sarıldı.

İmam Erdem, yaptığı açıklamada, mesleğinde unutamayacağı bir an yaşadığını söyledi.

Cemaatin olay karşısında mutlu olduğunu belirten Erdem, "Çok güzel, iç ısıtan bir görüntü oldu. Onlar, bize Rabb'imizin emanetidir." dedi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, Emirhan ve ailesini evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.