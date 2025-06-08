Down Sendromlu Medine Okula Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Down Sendromlu Medine Okula Başladı

08.06.2025 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir öğretmenin çabasıyla Down sendromlu Medine, okula başlayarak hayata katıldı.

Down sendromlu diye okula gönderilmedi, bir öğretmen hayatını değiştirdi

Bahçede köpeğiyle oynarken bulunan Medine, şimdi öğreniyor, gülümsüyor ve hayata karışıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Derbent Ata İlkokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Binnur Akşit, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başında yaptığı devamsızlık taramasında, birinci sınıf öğrencisi Medine'nin hiç okula gelmediğini fark etti. Down sendromlu olduğu için ailesi tarafından okula gönderilmeyen Medine, Akşit'in sabırlı ikna çabalarıyla eğitim hayatına başladı.

Okul Müdürü Salih Şahin ve Müdür Yardımcısı Binnur Akşit, yıl başında yaptıkları devamsızlık taramasında Medine İscen'in hiç okula gelmediğini tespit etti. Aileye ulaşmaya çalışan ekipler, yanıt alamayınca bizzat evlerine gitti. Bahçede köpeğiyle oynayan Medine ile karşılaşan Binnur Akşit, küçük kızın içten gülümsemesinden çok etkilendi.

Konuştuklarında ailenin, Medine'yi okula göndermek istemediği, down sendromlu olması ve konuşamaması nedeniyle okulda şiddet görebileceğinden endişe ettikleri ortaya çıktı. Aileyi güçlükle ikna eden Akşit, Medine'nin okula dönmesini sağladı. Arkadaşları tarafından çok sevilen Medine, adeta okulun neşe kaynağı oldu. Bahçede köpeğiyle oynarken bulunan Medine, şimdi arkadaşlarıyla öğreniyor, gülümsüyor ve hayata karışıyor.

"Aileyi ikna ettik"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Derbent Ata İlkokulu Müdür Yardımcısı Binnur Akşit, "Medine'nin çok tatlı, çok güzel bir gülümsemesi vardı. Gülümsemesiyle bizi bizden aldı. Sonra down sendromlu olduğunu öğrendik. Aile, daha down sendromunun ne olduğunun farkında değillerdi. Annesiyle konuştuk. Anne okula göndermek istemiyordu. Babanın da böyle bir eğilimi yoktu. Önce anneyi ikna ettik. Çünkü onlar okula gönderildiğinde şiddet göreceğini, şu an konuşamadığı için kendini ifade edemeyeceğini düşündüler. Ön yargıları kırmak biraz zaman aldı. Sonra babayı da ikna ettik ve Medine ile hastane süreçlerimiz başladı. Çünkü sağlık raporu yoktu. Sağlık raporu çıkarılması gerekiyordu. Beraber randevularını aldık. Anne ile beraber hastaneye gittik. Heyeti bitirdik. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu çıkardık. Bu raporun ardından Rehberlik ve Araştırma Merkezi'yle iletişime geçtik, oradan da gideceği okulla ilgili bilgileri aldık onlarda kayıtlarını yaptılar. Sonra da bir rehabilitasyon merkezi ile görüştük Medine'nin durumunu anlattık ve rehabilitasyon merkezi eğitimine de başlandı" dedi.

"Şiddete uğrayacağını düşünüyorlardı"

Akşit, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile, Medine'nin sürekli şiddete uğrayacağını düşündü. Özellikle bu konuda baba çok katı fikirliydi. Bizimde özel eğitim kurumlarında görev yapan arkadaşlarımız var, durumu onlarla anlattık. Konuşamadığı için eğitime ihtiyacı olmadığını düşündüler. Down sendromlu bireylerin eğitilebilir, hayata katılabilir olduğunu, eğitim alırsa neler yapabileceğini anlattık. Bu anlamda sürecimiz biraz zor ilerledi ama sonunda aileyi ikna ettik ve okula yazdırdık"

"İnanılmaz sevgi dolu"

Medine'nin ilk olarak iletişim becerilerini geliştireceklerini anlatan Binnur Akşit, "Henüz konuşamıyor. İletişim anlamında kendini ifade edemiyor. Arkadaşlarıyla bir iletişimi olmuyor ama okula gelmeye başladığından beri inanılmaz sevgi dolu bir kız, gördüğü herkese sarılıyor. Çok güler yüzlü, çok güzel gülüyor. O yüzden sınıftaki arkadaşları ona çok yardımcı oldular. Sınıfa gelmesi Medine için çok önemliydi. Medine bir bahçede köpekle büyüyordu ve başka bir arkadaşı yoktu" diye konuştu.

"Annenin bakış açısı değişti"

Özellikle Medine'nin annesiyle sıklıkla iletişim kurduğunu anlatan Binnur Akşit, "Okula gelip Medine'nin tavırlarını, insanlarla olan iletişimlerini gördükten sonra anneye hep 'Medine'yi hayata katabiliriz' dedim. Bu bahçeden artık çıkmalı. Yavaş yavaş anne de 'Ben ne yapabilirim?' diye sormaya başladı. Rehabilitasyona götürürken artık Medine'yi hemen hazırlıyor, okula gidip beraber bir şeyler öğreniyorlar. Annenin de bakış açısının değiştiğini düşünüyorum. Medine fiziksel anlamda daha tam gelişememiş bir çocuk. Top atma, tutma, yakalama fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor. Ne kadar çok fiziksel anlamda bizimle birlikte olursa o kadar çabuk gelişimini hep birlikte izleyeceğiz. Burada arkadaşları da çok yardımcı oluyor. Hepsi Medine'yi çok seviyor" şeklinde konuştu.

"İçimiz acıdı"

Ailenin durumunun da ekonomik olarak iç açıcı olmadığını söyleyen Okul Müdürü Salih Şahin ise "Annenin okuma yazması da yok. Bunu sosyal hizmetlere de bildirdik. Baba günlük işlerde çalışıyor, anne bir yerde çalışmıyor, çocuk ise bahçede bir köpekle oynuyor. Ailenin kirasını bir başkasının ödediğini söylüyorlar. İçimiz acıdı. Bu süreçte galiba evlerinin de yıkılma durumu var. Kendileri ev arıyor. Durum onlar için iç açıcı değil. Bizim için aslolan Medine ama ailenin durumu da çok kötü bir durumdadır" dedi.

Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Medine Okula Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
14:46
Resmi teklifin eli kulağında Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
14:29
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp Ailesi zorla saçlarını kesmiş
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp! Ailesi zorla saçlarını kesmiş
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 18:01:23. #7.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Medine Okula Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.