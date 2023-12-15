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DPÜ Öğrencileri Atatürk Filmini Seyretti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, Atatürk'ün hayatını anlatan 'Atatürk 1881-1919' filmini izledi. DPÜ Rektörü Prof. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin düzenlediği film organizasyonuna katılarak öğrencilere teşekkür etti.

DPÜ Öğrencileri Atatürk Filmini Seyretti
15.12.2023 - 20:27,
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, "Atatürk 1881-1919" filmini seyretti.

DPÜ Rektörü Prof. Süleyman Kızıltoprak, kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda öğrencilerle filmi izledi.

Film organizasyonunu gerçekleştiren öğrencilere teşekkür eden Kızıltoprak, "En büyük ilham kaynağım öğrencilerimle 'Atatürk 1881-1919' filmini seyrettik. Dumlupınar kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük liderin tarihi mücadelesini konu alan bu filme katkı verenleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Süleyman Kızıltoprak, Dumlupınar, Kütahya, Son Dakika

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