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Dr. Mehmet Öz, Trump tarafından atandı

Dr. Mehmet Öz, Trump tarafından atandı

Donald Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid direktörlüğüne aday gösterdi.

20.11.2024 14:51
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(ANKARA) – Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, 150 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortası kapsamında denetlenmesinden sorumlu kurum Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'ü seçti. Dr. Mehmet Öz'ün adaylığı ABD Senatosu tarafından onaylanırsa,ABD Kabinesi'ndeki ilk Türk asıllı siyasetçi olacak.

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, Mehmet Öz'ün atamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine atadığımı duyurmaktan çok memnunum. Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Kılmak için Dr. Öz'den daha donanımlı ve kabiliyetli bir başka doktor daha olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Öz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "Donald Trump tarafından CMS'ye liderlik etmek üzere aday gösterilmekten onur duyuyorum. HHS Sekreteri Robert F. Kennedy Jr liderliğinde Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Kılmak için ülkeme hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. 64 yaşındaki Dr. Mehmet Öz, adaylığı ABD Senato'su tarafından onaylandığı taktirde, yıllık 2,6 milyon dolarlık bütçeyle faaliyet gösteren ve 150 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti veren CMS'i denetleyecek.

İlk kez 2004 yılında Oprah Winfrey şovuyla birlikte TV'de yer alan Türk-Amerikalı Dr. Mehmet Öz, 2009-2022 yılları arasında yayınlanan "The Dr Oz Show" programıyla tanındı. Gündüz kuşağı televizyonu aracılığıyla ABD'de üne kavuşmadan önce Öz, New York'taki Presbyterian-Columbia Tıp Merkezi'nde kardiyotorasik cerrah olarak 20 yıl boyunca görev yaptı.2016 ABD Başkanlık Seçimleri sürecinde Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Öz'ün sunduğu "Dr Oz Show" programına konuk olmuştu.  Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olan Öz, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetiyor.

Televizyon programı 2022 yılında sona eren Dr. Mehmet Öz, aynı sene yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya Senatörü adayı oldu. Öz, seçimi Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman'e kaybetti. Pensilvanya'daki seçim kampanyasını yürüttüğü 2022'de, Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz, sosyal medya hesabından Türk vatandaşlığından çıkacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Öz, "Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım"  ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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