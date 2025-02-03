Drift Atan Sürücüye 84 Bin Ceza

Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza uygulandı.
Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.
İlçe merkezinde durdurulan otomobilin sürücüsü K.R.P'nin, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Ehliyetsiz olduğu ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza kesildi.
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