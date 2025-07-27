Dronla Su Servisi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş, çay hasadı sırasında sıcaktan bunalan akrabasına dronla soğuk su servisi yaptı.
İlçeye bağlı Kurtuluş köyünde çay hasadı yapan İlker Yardımcı, sıcaktan bunalması üzerine akrabası Sezer Biberoğlu'na telefonla ulaşarak soğuk su istedi.
Akrabasına soğuk su ulaştırmak için alternatif çözüm bulan Biberoğlu, soğuk su şişesini iple dronuna bağladı.
Bulunduğu yerden dronu kaldıran Biberoğlu, kısa sürede çay bahçesindeki akrabasına soğuk suyu ulaştırdı.
Biberoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı dron ile su servisi görüntüleri ilgi gördü.
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