Dronlarla Tarımda Doğru İlaçlama Önerileri - Son Dakika
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Dronlarla Tarımda Doğru İlaçlama Önerileri

Dronlarla Tarımda Doğru İlaçlama Önerileri

Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, dron kullanımında doğru ilaçlama ünitesi seçiminin önemini vurguladı.

14.11.2024 16:50
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, çiftçilerin tarım arazilerinde kullandıkları dronlarda doğru ilaçlama ünitesi seçmeleri gerektiğini belirtti.

Sayıncı, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği ev sahipliğinde, rektörlük konferans salonunda düzenlenen " Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştayda, tarım arazilerinde kullanılan dronlarla biyolojik mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Her geçen gün gelişen teknolojinin içerisinde dronların önemli ölçüde geliştirildiğine aktaran Sayıncı, dron kullanımının büyük tarım arazilerinde, eğimli arazilerde, zor ulaşılabilen yerlerde oldukça fazla tercih edildiğini ifade etti.

Çiftçilere dronla mücadelelerinde tavsiyeler veren Sayıncı, "Arazilerde hastalık zararlı etmeni varsa bunları doğru teşhis etmek ve ettirmek zorundayız. Dronla mücadeleye bu şekilde başlamalıyız."dedi.

Sayıncı, dron teknolojisinin çiftçilere önemli faydalar sağladığını dile getirdi.

Dronların bilinçli kullanılmasıyla pestisit ve gübre kullanımının azalabileceğini anlatan Sayıncı, "Arazide kimyasal mücadeleye başvurusu kaçınılmazsa ve kimyasal kullanılması gerekiyorsa hastalığa, zararlıya doğru bir kimyasal mücadele seçmek zorundayız. Genellikle bir püskürtme sisteminin olması yeterli diye değerlendirilir ancak doğru bir ilaçlama ünitesi seçilmezse damlayı hedefe ulaştıramadığınızdan dolayı yeterince biyolojik etkinlik fayda sağlanmaz."diye konuştu.

Sayıncı, operatörlerin dron kullanırken tüm etkileri değerlendirmesi ve o şekilde çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

Dronla bilinçsiz ilaçlamada kesinlikle fayda elde edilemeyeceğini ifade eden Sayıncı, 'Arazide doğru işletme parametrelerini kullanmamız gerekiyor. Dronda püskürtme basıncı, uçuş yüksekliği, uçuş hızı kullanılan püskürtme memelerinin tipi, püskürtme sistemi oldukça önemlidir. Operatörler mutlaka bunları değerlendirip, o şekilde çalışmalarını yapması gerekir."

Konuşmanın ardından Sayıncı, çiftçilerden gelen soruları yanıtlandırdı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Teknoloji, Güncel, Tarım, Son Dakika

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