DSÖ, Afrika'da Maymun Çiçeği Virüsü Salgını Nedeniyle Küresel Acil Durum İlan Etti - Son Dakika
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DSÖ, Afrika'da Maymun Çiçeği Virüsü Salgını Nedeniyle Küresel Acil Durum İlan Etti

DSÖ, Afrika\'da Maymun Çiçeği Virüsü Salgını Nedeniyle Küresel Acil Durum İlan Etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox / Mpox) virüsü salgını nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün uluslararası yayılma potansiyeli karşısında Acil Durum Komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

14.08.2024 22:14
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(ANKARA)- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox/ Mpox) virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında DSÖ tarafından düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği virüsüyle ilgili vakaların 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, her yıl bildirilen vaka sayısında istikrarlı artışın yaşandığını belirtti.

Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'daki diğer ülkelerde maymun çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplayacağını duyurduğunu aktaran Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim" dedi. Ghebreyesus, komitenin tavsiyesinin, Afrika Birliği'nin dün Afrika ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmesiyle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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