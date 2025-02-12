DSÖ'den Gazze'ye 139 Tır Yardım

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 19 Ocak'ta Gazze'de başlayan ateşkesin ardından bölgeye 139 tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas'ın uzlaşısı sonrası Gazze'de ateşkesin 19 Ocak'ta başladığını hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün, bu tarihten itibaren 1,6 milyon kişiyi desteklemek amacıyla 139 tır yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Gazze'de operasyonlarımızı genişletiyoruz ve sağlık tesislerine malzeme yerleştiriyoruz. 414 hastanın ve 588 refakatçinin tahliyesini destekledik." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olayları sonrası hastanelere acil durum malzemeleri gönderdiklerinin altını çizen Ghebreyesus, "Tüm tarafları Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Batı Şeria'daki şiddetin durmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.