DSÖ: Gazze'de Kış Koşulları Zorluğu Artırıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de etkili olan kış şartlarının, yerinden edilen kişiler için hayatta kalmayı daha da zorlaştırdığını bildirdi.

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kış mevsiminde yaşanan zorluklara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'de sıcaklıklar düşerken, şiddetli yağmurlar ve soğuk hava, yerinden edilmiş aileler için hayatta kalmayı daha da zorlaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Sular altında kalan ve hasar gören çadırlar nedeniyle birçok kişinin barınma sorunu yaşadığı belirtilen paylaşımda, hipotermi nedeniyle 7 yeni doğan bebeğin hayatının kaybettiği bilgisine yer verildi.

DSÖ paylaşımında, soğuk kış şartlarının hastalıkların yayılmasını da artırdığına dikkat çekilerek, "(Bu koşullar) Savunmasız nüfusları daha da savunmasız hale getiriyor." denildi.