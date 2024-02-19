DSÖ Genel Direktörü: Dünya yeni bir salgına hazırlıklı değil - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Dünya yeni bir salgına hazırlıklı değil

DSÖ Genel Direktörü: Dünya yeni bir salgına hazırlıklı değil

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan sorunların hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi. Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri 'pandemi anlaşmasını' imzalamaya çağırdı.

19.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:08
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hala devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını söyledi.

Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak, "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tedros Adhanom, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Dünya yeni bir salgına hazırlıklı değil - Son Dakika

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