DSÖ Genel Direktörü: Sudan'daki çatışmalar sağlık sistemini tahrip ediyor - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Sudan'daki çatışmalar sağlık sistemini tahrip ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da tırmanan çatışmaların sağlık sistemini tahrip ettiğini belirtti. Ghebreyesus, ülkede yaşanan çatışmaların neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekerek, acil yardım çağrısında bulundu.

20.08.2024 20:46
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan'da tırmanan çatışmaların sağlık sistemini tahrip ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık sorunlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkede tırmanan çatışmaların sağlık sistemini tahrip ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "14,7 milyon insan, hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Güvenli ve sınırsız erişim eksikliği, ilaç ve malzemelerin teslimatını engelliyor, sivilleri ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, Sudan'daki insani yardımlar ve sağlık desteği için finansman açığı yaşandığının altını çizerek, 4,9 milyon kişiye yardım için talepte bulunulan 178,6 milyon dolarlık tutarın yarısından azının DSÖ ve sağlık ortakları için finanse edildiği bilgisini paylaştı.

Sudan'da hayat kurtarmak için acilen daha fazla destek çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Lütfen hemen bağış yapın." ifadesini kullandı.

?Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Sudan'daki çatışmalar sağlık sistemini tahrip ediyor - Son Dakika

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