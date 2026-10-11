DSP\'den Bahçeli\'nin Öcalan\'a koordinatörlük önerisine tepki: Milletin aklıyla alay etmek

(İZMİR) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili "Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır" açıklamasını eleştirerek, "Bu konu artık Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıkça netleştirilmelidir. Doğrularıyla ve olması gereken boyutuyla ortaya konulmalıdır. Bu terörist başına Türk adaleti tarafından verilen statünün dışında bir paye verilmeye çalışılmasına, olur olmaz yerlerde ona selamlar gönderilmesine ve bu konunun daha fazla gündemde tutularak asil Türk milletinin, kadim Türk devletinin daha fazla rencide edilmesine Demokratik Sol Parti olarak rıza gösteremeyiz" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Kongresi Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Partisinin kongresine katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Aksakal, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en belirsiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bölgemizde yaşanan sıkıntıların, İsrail'in hedefleriyle örtüştürülerek hayata geçirilmeye çalışılan emperyalist yayılmacılık ve işgal stratejilerinin uygulanmasında ülkemiz topraklarının da hedef alındığı açık bir vakıadır. Bu anlamda yeni planlar da hayata geçirilmekte ve bu planlara karşı Türkiye olarak 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' mottosuyla bir program ortaya konulmaktadır. Geldiğimiz noktada bunun bir devlet projesi niteliğine bürünmesini anlayışla karşıladığımı açık yüreklilikle ifade etmeliyim. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara Demokratik Sol Parti olarak katıldık, katkı verdik. Devletimizin ve milletimizin aleyhine sonuç yaratabilecek her türlü girişimin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla başlayan bu çalışmalar sonucunda oluşturulan yasal düzenlemelere rağmen, PKK terör örgütünün üzerine düşenleri yerine getirmemesi dikkat çekicidir. Terör örgütü PKK'nın dağdaki elebaşları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi sözcüleri, ısrarla bir genel af beklentisi içinde olduklarını, bunun gerçekleşmemesi halinde örgütün silahlarını bırakmayacağını açıkça ortaya koymaktadırlar. Bugünkü son durum budur. Oysa olması gereken bu değildir. Devletimizin iyi niyetini, kucaklayıcı tavrını ve yaklaşımını reddeden, inkar eden bu durum karşısında devletin yönetimini üstlenmiş bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın artık kararlı bir karşı duruş göstermesi zorunluluğu vardır. Bunun zamanı gelmiş, hatta geçmektedir"

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÖNERİSİNE TEPKİ: MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a süreç kapsamında koordinatörlük görevi verilmesine yönelik önerisini sert sözlerle eleştiren Aksakal, şunları söyledi:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' denildiğinde buna kimsenin herhangi bir itirazı olamaz. Zira terörlü bir ülkeyi hiç kimse istemez. Terörlü bir bölgeyi hiç kimse arzu etmez. Ancak bunun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, sözde koordinasyon sorumluluğu görevi kapsamında, eğer terörü yaratan örgütün elebaşını uygun görüyor ve öneriyorsanız öncelikle şunu ifade etmek isterim: Bu, devletin kurallarına, yasalarına ve anayasasına aykırı bir öneride bulunmaktır. En hafif deyimiyle milletin aklıyla alay etmek demektir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin bir toplantısında yeniden ve ısrarla gündeme getirdiği konu kabul edilebilir değildir. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları çerçevesinde Meclis'te komisyonların teşekkür ettiği ifade edilmektedir. Ancak henüz teşekkür eden bir komisyon da yoktur. Yasa, yani bu çerçeve yasadan söz ediyor, yasanın çok yüksek bir oy oranıyla kabul edilerek uygulamaya geçtiği ifade ediliyor. Henüz yürürlüğe giren bir yasa da yoktur. Bunu Meclis'in bir mensubu, bir milletvekili olarak söylüyorum. Henüz uygulamaya giren bir yasa da yoktur. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir oyla kabul edilmiştir ancak içeriği henüz hayata geçmemiştir. Sayın Bahçeli, yasanın öngörmüş olduğu kurumların kurulması gerektiğini ve herkesten bu anlamda sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunlardan birinin de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü olduğunu, İmralı'da bulunan kişinin de bu göreve hakkı olduğunu söylüyor. "Bismillahirrahmanirrahim" diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adalet mekanizması tarafından, 40 bin kişinin katlinden sorumlu bir terör örgütünün elebaşı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve bugün hükümlü olan bir kişi için bakar mısınız, terörün bitirilmesi konusundaki bir komisyonun koordinasyon başkanlığını öneriyor. Bunu kim öneriyor? Kırk senedir bu milleti şehit cenazelerinde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırtanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Eğer organınız yoksa al benden organ olsun" diye sallayanlar yapıyor. Oturup düşüneceğiz. Bu konu artık Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıkça netleştirilmelidir. Doğrularıyla ve olması gereken boyutuyla ortaya konulmalıdır. Bu terörist başına Türk adaleti tarafından verilen statünün dışında bir paye verilmeye çalışılmasına, olur olmaz yerlerde ona selamlar gönderilmesine ve bu konunun daha fazla gündemde tutularak asil Türk milletinin, kadim Türk devletinin daha fazla rencide edilmesine Demokratik Sol Parti olarak rıza gösteremeyiz"

"NERESİNE DOKUNSANIZ ELİNİZDE KALIYOR"

Aksakal konuşmasında uyuşturucu kullanımı, trafikte yaşanan saldırganlık, okullardaki şiddet olayları ve ekonomik sıkıntılara değindi. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını, tüketicinin ise yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığını belirten Aksakal, "Hangi birisini saysam diye düşünmeden edemiyorum. Uyuşturucu kullanımındaki fahiş artıştan mı söz etsem, trafikte yaşanan saldırganlıklardan mı dem vursam, ilkokullara kadar inmiş şiddet olaylarından mı bahsetsem, tarlasında 5 liraya satılan mandalinanın arka sokaktaki markete geldiğinde 70 liradan satılmasına mı değinsem? İnanın, neresine dokunursanız elinizde kalıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini belirten Aksakal, DSP'nin seçim hazırlıklarını hızlandırması ve teşkilat yapısını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Demokratik Sol Parti olarak seçimlere yönelik hazırlıklarımızı daha güçlü şekilde hızlandırmalıyız. Teşkilat yapımızı güçlendirmeliyiz. Biraz önce sınırlı ölçüde vurgu yaptığım olumsuzluklardan muzdarip olan İzmirlileri, 30 ilçemiz dahil olmak üzere, ak güvercinin kanatları altında toplamalıyız. Türkiye ancak ve ancak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefine, Bülent Ecevit'in kurumsallaştırdığı demokratik sol politikalar ve programla ulaşabilir" şeklinde konuştu.

Kongrede mevcut DSP İzmir İl Başkanı Adem Yaşar tek aday oldu.