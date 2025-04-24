DÜ'lü Akademisyen Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika
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DÜ'lü Akademisyen Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

DÜ\'lü Akademisyen Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Doç. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz, Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi.

24.04.2025 15:48
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Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz'ın Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdiği bildirildi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Yılmaz'ın 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olduğu ve 2016'dan bu yana Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında akademik çalışmalar sürdürdüğü belirtilerek, ayrıca Yılmaz'ın 2012'den beri Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Kütle Spektrometre ve Kromatografi Biriminin sorumluluğunu yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Yılmaz, dünyanın en prestijli akademik derecelendirmelerinden biri olan ve ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından belirlenen 'Dünyanın En Etkili Yüzde 2'lik Bilim İnsanları' listesine 2023 ve 2024 yıllarında üst üste girmeyi başardı." ifadelerine yer verildi.

Yılmaz'ın tıbbi ve aromatik bitkiler ile doğal ürünlerden elde edilen ekstrelerin hastalıklarda tedavi edici etkileri üzerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanda önemli bilimsel buluşlara imza atıyor. 160'tan fazla uluslararası makalesi bulunan başarılı akademisyen, ayrıca pek çok kitap bölümüne katkı sağladı ve 100'ü aşkın bilimsel sunumla uluslararası kongrelerde Türkiye'yi temsil etti. Başarılarıyla adından söz ettiren Yılmaz, bilim dünyasına yaptığı katkılarla hem Türkiye'nin hem de Dicle Üniversitesinin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Yılmaz, uluslararası alanda gösterdiği başarılarla hem bilim dünyasında hem de Türkiye'nin milli sağlık politikalarında dikkat çeken bir isim haline geldi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, çalışmaların sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin milli ilaç geliştirme hedefleri açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Yılmaz, "Hedefim, Dicle Üniversitesinin adını dünyada daha fazla duyurmak ve milli değerlerimiz olan endemik bitkileri sağlık alanında etkin biçimde kullanmak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kendilerine destek sunan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dicle Üniversitesi, Mustafa Abdullah, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜ'lü Akademisyen Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde - Son Dakika

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