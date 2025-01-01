Dubai'de Yeni Yıl Coşkusu

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- BAE'de görkemli yeni yıl kutlaması

DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki binlerce kişi, Burj Khalifa'da düzenlenen havai fişek gösterisiyle yeni yılı karşıladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde görkemli bir yeni yıl kutlaması yapıldı. Binlerce kişi, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın bulunduğu bölgede toplanarak, havai fişek gösterisi ile yeni yıla 'merhaba' dedi.