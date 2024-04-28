Dubai\'deki Uluslararası Al Maktum Havalimanı dünyanın en büyüğü olacak

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrindeki Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın genişletilerek "dünyanın en büyük havalimanı" haline getirileceği açıklandı.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Al Maktum, "Bugün, Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın yeni yolcu terminalinin tasarımını onayladık." ifadelerini kullanarak, Dubai Havacılık Şirketinin proje için 35 milyar dolar bütçe ayırdığını belirtti.

Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın "dünyanın en büyük havalimanı" haline getirilerek beş katı kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını aktaran Al Maktum, yıllık 260 milyon yolcunun hedeflendiğini kaydetti.

Al Maktum, havalimanında yolcuların uçaklara geçişi için 400 kapının olacağını ve 5 ayrı pistin bulunacağını aktararak, "Havacılık sektöründe ilk kez uygulanacak yeni teknolojiler kullanılacak." bilgisini verdi.