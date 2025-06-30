Düğün Konvoyunda Cam Kırma Olayı!

Esenyurt'ta, düğün konvoyunun yolu kapatması sonucu çıkan tartışmada sürücü ve karısının bulunduğu ticari aracın camlarının kırılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İnönü Mahallesi'nde seyreden düğün konvoyundaki araçların yolu kapatması nedeniyle diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
Yoldan geçemeyen ticari araçta bulunan sürücü ve karısı ile konvoydakiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine düğün konvoyundaki bazı kişiler aracın ön ve arka camlarını kırdı.
Yaşanan tartışma ve ticari aracın camlarının kırılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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