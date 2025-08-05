28 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VARMIŞ
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaparak kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Murat Kabacık, Yunusemre Mahallesi Huzurlar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kabacık'ın nişanlı olduğu ve 28 Ağustos'ta düğünün olacağı öğrenildi.
Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,
Son Dakika › Güncel › Düğün Öncesi Tragedi: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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