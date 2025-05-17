Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki düğün salonunda düzenlenen bir kına gecesinde dün akşam bir kaza yaşandı. Avukat B.M. (28) ve eczacı B.S.'nin (28) kına eğlencesinde, mekanın tavanındaki hareketli dev disko topu yerinden kopup, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

GELİN DAHİL 3 KİŞİ YARALANDI

Düşen disko topu, gelin B.S. ile 2 davetliye çarpıp yaraladı. Davetlilerin ihbarı üzerine düğün salonuna sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DİSKO TOPUNUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan disko topunun düştüğü anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, disko topunun davetlilerle birlikte eğlenen gelin B.S.'nin hemen arkasına düşüp çarptığı ve topun sürüklendiği anlar yer aldı. Gelin yere düşerken yaşanılan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.