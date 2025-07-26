Düğün Sonrası Yangın

Ankara'da düğün sonrası sokakta atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir sokakta düğün sonrası havai fişek atıldı.

Havai fişeklerden birinin yerde patlaması sonucu, atım yapılan alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can veya mal kaybı olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.