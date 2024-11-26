Dukono Dağı Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Dukono Dağı Faaliyete Geçti

Kuzey Maluku'daki Dukono Dağı patladı, uçuş yasakları ve halk için maske uyarısı yapıldı.

26.11.2024 12:22
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CAKARTA, 26 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Dağı salı günü faaliyete geçerken, havacılık uyarıları yayımlandı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, yerel saatle 09.43'te meydana gelen patlamanın ardından 4.600 metre yüksekliğe ulaşan beyaz-gri kül bulutu oluştuğunu ve kül bulutunun kraterin kuzeybatısına doğru sürüklendiğini belirtti.

Halmahera Adası'nda bulunan yanardağın çevresinde uçakların 5 kilometrenin altındaki irtifalarda uçması yasaklanırken, havacılık durumu için Turuncu Volkan Gözlem Bildirimi yayımlandı.

Dağcıların ve bölge halkının kraterin 3 kilometre yarıçapı içinde tırmanmaları veya herhangi bir faaliyette bulunmaları da kesinlikle yasaklandı. Ayrıca, volkanik kül her an yayılabileceğinden, bölge halkına kül yayılımı meydana geldiğinde mutlaka maske takmaları tavsiye edildi.

Deniz seviyesinden 1.087 metre yüksekte yer alan Dukono Dağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.

Kaynak: Xinhua

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