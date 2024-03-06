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Dulkadiroğlu ilçesi yeniden ayağa kalkıyor

Doğukent, Güneşevler ve Kocabaşevler bölgeleri rezerv alana dahil edildi

Başkan Okay, "Dulkadiroğlu ilçemiz deprem öncesinden çok daha güzel olacak"

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem sonrası ağır hasarlı olarak yıkımı gerçekleştirilen Doğukent, Güneşevler ve Kocabaşevler konutlarının bulunduğu alanlarının rezerv alana dahil edildiğini duyurdu.

Dulkadiroğlu'nun değişimi ve dönüşümü için yoğun temaslarda bulunan Başkan Okay, Doğukent konutlarının ardından Güneşevler konutlarının da rezerv alan içerisine dahil edildiğini ifade etti.

Her iki alan içinde toplam 7 bin konut yapılacağını aktaran Başkan Okay, "Dulkadiroğlu ilçemizin yeniden inşası için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle Doğukent ve Güneşevler konutlarının inşası için büyük bir gayret sarf ettik. Öncelikle bu alanların yeniden ayağa kalkması adına bizler gövdemizi taşın altına koyduk. Gerekli projeleri oluşturduk ve bu konuda çalışma yapacağımızı duyurduk. Bugün geldiğimiz noktada bu alanların rezerv alana dahil edilmesi adına da büyük bir çaba ortaya koyduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da gayretleriyle hem Doğukent, hem de Güneşevler konutları rezerv alan olarak yapılacak. Bu konuda büyük bir çaba ortaya koyduk. Bu çabalarımızın meyvesini de almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın en iyisine, en güzeline kavuşması adına bundan sonraki süreçte de üzerimize düşenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçenin yeniden ayağa kalkacağını, Sarayaltı ve Doğukent yol güzergahının prestij alanı içerinde TOKİ işbirliği içerisinde yapılacağını ifade eden Başkan Okay, "İlçemizin birçok noktası rezerv alan ilan edildi. Doğukenet ve Güneşevler bölgesine 7 bin konutu bir yılda teslim edeceğiz. Bu bölgede zemin artı dört kat olmak üzere güzel bir çehreye dönüşecek. Şehrimize örnek gösterilecek mahallelerimizi bu bölgemiz olacak. Devletimiz arkamızda kısa sürede inşaat çalışmaları başlayacak. Dulkadiroğlu ilçemiz deprem öncesinden çok daha güzel olacak. Depremin yaralarını cumhurbaşkanımız AK Parti'miz ve bizler yaparız" diye konuştu.