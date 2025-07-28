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Dumansız Türkiye İçin Bilgilendirme

Dumansız Türkiye İçin Bilgilendirme
28.07.2025 12:56
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Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi verildi.

Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığının tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede "Dumansız Türkiye" temasıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde sigarayı bıraktırma standı açıldı.

Standa gelenlere doktorlar tarafından sigaranın zararları anlatılarak, sigarayı bırakmak isteyenlere yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi.

Dünya Hepatit Günü dolayısıyla hepatit ile kanser taramaları hakkında da bilgilendirme yapılan stantta, karbonmonoksit ölçümü de gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sigarayı bıraktırma konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dumansız hava sahası oluşmasını istediklerini dile getiren Yavuzyılmaz, "İnsanların en azından pasif içici olmamaları için kapalı alanlarda sigara içilmemesini önemsiyor ve denetliyoruz. Bu manada sigara bırakma poliklinikleriyle de sigara alışkanlığı olan vatandaşlarımızın sigaradan kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kastamonu'da iki sigara bırakma polikliniği bulunduğunu anlatan Yavuzyılmaz, "Bir tanesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, diğeri de Merkez Toplum Sağlığı Merkezimizde bulunuyor. Sigara bırakma konusunda eğitim almış hekimlerimizle standımıza gelen danışanlarımıza yardımcı olmaya, gerek terapiyle, gerek ilaç takviyesiyle bu zararlı alışkanlıktan kurtulmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Açtığımız stantta olduğu gibi bilgilendirme afişleriyle, broşürlerle vatandaşımıza bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezi hakkında bilgi veren Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun yanında farklı zararlı alışkanlıklar da var, internet bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi. Bunlar için Toplum Sağlığı Merkezimizde Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Orada psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, sosyal çalışma uzmanlarımız hiçbir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Sağlık danışmanlığı almak isteyen vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dumansız Türkiye İçin Bilgilendirme - Son Dakika

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