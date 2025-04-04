Dumlupınar ve Atılay Şehitleri, Denize Karanfil Bırakılarak Anıldı - Son Dakika
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Dumlupınar ve Atılay Şehitleri, Denize Karanfil Bırakılarak Anıldı

Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anma töreninde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından denize çelenk bırakıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, TCG KARABİGA’dan denize karanfil bırakılarak şehitlerin anıldığı bildirildi.

04.04.2025 13:56
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(ANKARA) - Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anma töreninde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından denize çelenk bırakıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, TCG KARABİGA'dan denize karanfil bırakılarak şehitlerin anıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit olan personeli anma programında, TCG Karabiga'dan denize karanfil bırakıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz Atılay ve Dumlupınar şehitlerimiz TCG PİRİREİS'te; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından denize bırakılan çelenk ve TCG KARABİGA'dan bırakılan karanfillerle anıldı. Vatan size minnettardır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dumlupınar ve Atılay Şehitleri, Denize Karanfil Bırakılarak Anıldı - Son Dakika

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