Dunhuang'da Sel Tehlikesi - Son Dakika
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Dunhuang'da Sel Tehlikesi

Dunhuang\'da Sel Tehlikesi
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Danghe Nehri'nin su seviyesi yağışlarla yükseldi, yerel ekipler sel kontrolü için seferber oldu.

DUNHUANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinden geçen Danghe Nehri'nin su seviyesi, günlerce süren yoğun yağışlar ve yukarı havzadan gelen su akışı nedeniyle hızla yükseldi.

Dunhuang'daki yerel ekipler, sel kontrolü ve yardım çalışmaları için harekete geçti.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Güncel, Çevre, Son Dakika

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