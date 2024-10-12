Dünya Artrit Günü: Hareketin Gücü - Son Dakika
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Dünya Artrit Günü: Hareketin Gücü

Artrit, 1.7 milyar insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Farkındalık artırmak için etkinlikler düzenleniyor.

12.10.2024 11:49
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Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının en önemli ve yaygın grubunu temsil eden artritler, dünya genelinde 1,7 milyar kişinin yaşam kalitesini ve günlük yaşama katılımını olumsuz etkiliyor.

Sağlık Bakanlığından "Dünya Artrit Günü" dolayısıyla yapılan bilgilendirmeye göre, bu günde artrit konusunda farkındalığı artırmak amacıyla belirlenen tema çerçevesinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yılın teması da "Hareketin Gücü Artriti Yener" ve "Harekete Geçmek Sizin Elinizde" şeklinde belirlendi.

Eklemlerde iltihaplanma ile karakterize olan ve sıklıkla eklemlerde ağrı, kızarıklık, ısı artışı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösteren artritler, dünya genelinde 1,7 milyar kişinin yaşam kalitesini ve günlük yaşama katılımını olumsuz etkiliyor.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının en önemli ve yaygın grubunu temsil eden artritler konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler yeteri kadar bilinmiyor. Oysa söz konusu tedbirlerin alınması, erken dönemde etkin tedavinin uygulanmasıyla kişiler, aktif ve üretken bir hayat sürdürebiliyor.

Artritin en yaygın görülen tipini ise "osteoartrit" oluşturuyor. Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasına göre, dünyada osteoartritten etkilenen yaklaşık 600 milyon kişi bulunuyor ve bu sayının nüfusun yaşlanmasıyla birlikte 2050'de 1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Obezite ve diyabet risk faktörleri arasında

Kadınlarda daha sık görülen ve yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı artan osteoartritin oluşmasına yol açan önemli risk faktörleri arasında, genetik yatkınlık, eklem travmaları, tedavi edilmeyen eklem hastalıkları, obezite ve diyabet yer alıyor.

Osteoartritten en fazla dirsek, kalça, omurga ve eldeki küçük eklemler etkileniyor. Bu etkilenmeler yavaş yavaş olabileceği gibi yaralanma veya incinmeyi takiben birdenbire de ortaya çıkabiliyor. Oluşan fiziksel aktivite kısıtlılığı zaman içinde kalp damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi farklı sağlık sorunlarına veya mevcut olan bu hastalıkların ilerlemesine neden olabiliyor.

Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite hastalığın önüne geçiyor

Osteoartritin ortaya çıkmasını önlemek veya mevcut olan hastalığın ilerlemesinin önüne geçmek açısından sağlıklı hayat tarzının benimsenmesi ve eklemlere aşırı yük binmesinin önlenmesi gerekiyor.

Bu çerçevede, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunması, eklemlere aşırı yük binmesinin engellenmesi öneriliyor.

Eklemlere yük binmemesi için büyük ve geniş eklemlerin çeşitli hareketlerde "kaldıraç" olarak kullanılması gerekiyor. Örneğin, ağır bir kapıyı açarken basıncın ele değil omza yönlendirilmesi, alışveriş poşetlerinin tek elde değil, her iki elde veya sırtta taşınması, uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınarak belirli aralıklarla mola verilmesi ve hareket edilmesi tavsiyeler arasında sıralanıyor.

Kişiler, artrit konusunda aile hekimi ve en yakınlarında bulunan Sağlıklı Hayat Merkezinden danışmanlık alabiliyor. Hekim tarafından reçete edilen ilaçların belirtilen şekilde, sürede ve düzenli kullanımı önem taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Artrit Günü: Hareketin Gücü - Son Dakika

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