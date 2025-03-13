Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 1 Milyar Dolar Proje

BEYRUT, 13 Mart (Xinhua) -- Dünya Bankası, Lübnan'da kritik altyapının yeniden inşasına yönelik 1 milyar ABD dolarlık yeniden inşa projesi sundu.

Lübnan resmi Ulusal Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolarlık kredi sağlanırken, finansmanın geri kalan kısmıysa uluslararası yardımlarla karşılanacak.

Projenin ana hatları, çarşamba günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Dünya Bankası heyeti arasında yapılan toplantıda belirlendi. Proje çerçevesinde çöp sahalarının iyileştirilmesi ve hayati öneme sahip altyapının yeniden inşası için ekonomik ölçüm metodolojisi kullanılacak.

Selam, çatışmalardan ciddi zarar gören sınır bölgelerinin yeniden inşasına öncelik verilmesi, yolların yeniden açılmasının kolaylaştırılması ve yerinden edilmiş vatandaşların geri dönüşünün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası'nın cuma günü açıkladığı 2025 Lübnan Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporuna göre çatışmaların ardından yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları için 11 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.