Dünya Basını: Türkiye'de Erdoğan'ın Rakibine Yönelik Baskıları Kürtler Arasında Güvensizliği Körüklüyor - Son Dakika
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Dünya Basını: Türkiye'de Erdoğan'ın Rakibine Yönelik Baskıları Kürtler Arasında Güvensizliği Körüklüyor

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’de son haftalarda yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yazısı yayımladı. Değerlendirmede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının Kürtler arasında ’’güvensizliği körüklediği’’ ileri sürüldü.

31.03.2025 12:38
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(ANKARA) - İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'de son haftalarda yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yazısı yayımladı. Değerlendirmede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının Kürtler arasında "güvensizliği körüklediği" ileri sürüldü.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bugün yayımladığı bir değerlendirmede "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibine yönelik baskıları ve PKK 40 yıllık bir çatışmanın sona ermesinin ardından hangi reformların yapılacağına dair sessizlik, barış sürecinin ne getireceğine dair endişeli Kürtler arasında güvensizliği körüklüyor" ifadelerine yer verdi.

Değerlendirmede PKK terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısıyla ivme kazanan sürecin Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde de gerilimlerin hafiflemesini teşvik edebileceği ifade edilirken, sürecin başarısız olmasının "Türkiye'nin daha az gelişmiş olan güneydoğu bölgesinde ekonomik ve sosyal sıkıntıları artırabileceği ve 40 binden fazla ölüme yol açmış çatışmada can kaybını daha da yükselebileceği" gibi sonuçlar doğurabileceği savunuluyor.

Haberde PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çağrısına kulak vererek derhal ateşkes ilan ettiğini belirtirken İBB Başkanı'nın tuutklanmasının ardından sürecin kırılgan hale geldiği şu sözlerle ifade ediliyor:

"Çok sayıda Kürt ve siyasetçiyle yapılan görüşmeler, Türkiye'nin Kürt nüfusunun yoğun olduğu güneydoğusunda, muhalefet partilerine yönelik baskılar ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun beklenmedik şekilde gözaltına alınması sonrası barış umutlarının değil, şüphelerin ağır bastığını gösteriyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanarak yargılanması, Türkiye'nin son on yılda gördüğü en büyük protestoları tetikledi.

'Bir mayın tarlasına giriyoruz. Her şey raydan çıkabilir ve başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu mümkün' diyor Kürt meselesiyle 1990'ların başından bu yana yakın ilişki içinde olan DEM milletvekili Cengiz Candar, barış çabalarının ilk kez başarısız olduğu dönemi hatırlatarak.

DEM, Öcalan ile 1999'dan beri hapiste olduğu İmralı Adası'ndaki cezaevinde üç kez görüşme gerçekleştirdi. Ancak, Ankara'nın herhangi bir reform yol haritası hakkında kendilerini bilgilendirmediğini söylüyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, burada gündeme getirilen konularla ilgili bir yorum yapmayı reddetti ve Erdoğan'ın AK Parti yetkilileri, barış süreciyle ilgili olarak konuşmanın Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olduğunu belirtti. Ancak Erdoğan, pek fazla açıklama yapmadı.

Erdoğan, Öcalan'ın barış çağrısının ardından 'Silahsızlanmadan sonra, politikalar için demokratik alanın doğal olarak daha da genişleyeceğini' söyledi."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, İngiltere, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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