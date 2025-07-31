Dünya Emzirme Haftası'nın Önemi - Son Dakika
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Dünya Emzirme Haftası'nın Önemi

31.07.2025 11:14
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Emzirme, her yıl 500 binden fazla ölümü engelleyerek anne-bebek sağlığı açısından kritik.

Küresel çapta "bebeklerin ilk aşısı" olarak nitelendirilen anne sütü ve emzirme, anne-bebek sağlığında önemli bir yer tutarken yılda 500 binden fazla ölümün önüne geçiyor.

Her yıl 1-7 Ağustos tarihleri dünya çapında "Dünya Emzirme Haftası" olarak kutlanıyor.

AA muhabiri, bu hafta kapsamında dünya çapındaki emzirme rakamlarını ve emzirmenin anne-bebek sağlığına etkilerini derledi.

BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) her yıl yayımladığı "Küresel Emzirme Puan Kartı'na" göre, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önemli konu başlıkları arasında, emzirme önemli bir yer tutuyor.

BM bu kapsamda 2030'a kadar dünya çapında 6 ayın altındaki bebeklerin en az yüzde 60'ının sadece anne sütüyle beslenmesini hedefliyor.

UNICEF'in verilerine göre şu anda dünya çapında 6 ayın altındaki bebeklerin yüzde 48'i anne sütü alıyor, bu da 2012'den bu yana yüzde 10'luk artışa işaret ediyor.

Öte yandan anne sütüyle beslenmenin ve emzirmenin artırılması kapsamında hükümetler ve sivil toplum kuruluşları birçok politikayı hayata geçiriyor.

Bu kapsamda uygulanan politikalar arasında, emzirmeye yönelik fonların artırılması, ücretli doğum izni ve emzirme izinlerinin verilmesi, kadın doğum kliniklerinde başarılı emzirme politikalarının uygulaması, uzman emzirme danışmanlığının sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Anne bebek ölümlerinin önlenmesinde emzirmenin önemi

Ayrıca Kanada merkezli "Nutrition International (Uluslararası Beslenme)" isimli kuruluşun 2022'de yayımladığı "Emzirmemenin Bedeli" isimli raporundaki veriler de UNICEF'e kaynak olmuş durumda.

Bu rapora göre, emzirme hem anne-çocuk sağlığını önemli çapta koruyor hem de küresel ekonomide 574 milyar dolarlık kaybı engelliyor.

Dünya çapında bebek ölümlerinin en yaygın nedeni, ishal ve zatürre olarak öne çıkıyor. Rapordaki verilere göre, yaşamının ilk 6 ayı boyunca anne sütünden yoksun kalan bebekler, bu hastalıklara daha meyilli oluyor. Anne sütü sayesinde her yıl 420 binden fazla bebeğin ölümünün önüne geçiliyor.

Ayrıca anne sütü her yıl 4,6 milyon çocuk obezitesini de engelliyor.

Emzirme rahim, göğüs kanseri ve Tip-2 diyabet gibi hastalıkların önüne geçerek her yıl 90 binden fazla kadının hayatını da kurtarıyor.

Anne sütü IQ puanını 2,6 artırıyor

Ayrıca raporda çocukların bilişsel gelişimi ile anne sütü alması arasındaki bağlantıya da dikkati çekiyor.

Buna göre yetersiz anne sütü alımı çocukların bilişsel yetenekleri ve öğrenme kapasitesini etkilerken daha az akademik başarı göstermelerine yol açıyor.

Ayrıca anne sütü, çocukların IQ seviyesinin 2,6 puan artmasını sağlıyor.

Kaynak: AA

Anne Sütü, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Emzirme Haftası'nın Önemi - Son Dakika

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