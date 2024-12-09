Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği bu günün herkese eşitlik, özgürlük ve adalet gibi evrensel değerlerin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

İnsan haklarının toplumsal huzurun ve bireysel mutluluğun temeli olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Her bireyin, doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin korunması, barış dolu bir geleceğin inşası için vazgeçilmezdir. Bugün, bu değerleri hayata geçirmek ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için ortak bir çaba göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sevgi, saygı ve dayanışmanın güçlendiği, insan onurunun her koşulda gözetildiği bir gelecek temenni ediyorum. Bu anlamlı günün, insan hakları konusundaki farkındalığımızı artırmasını ve daha adil bir dünya yolunda ilham kaynağı olmasını diliyorum."