Dünya Kız Çocukları Günü Kutlamaları Karadeniz Ereğli'de

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi tarafından düzenlenen, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, 'Hayalimdeki Ben Sanat Atölyesi' düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Koordinatörlüğü'nde Dünya Kız Çocukları Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Karadeniz Ereğli Sosyal hizmet Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içinde 15 kız çocuğu ile birlikte müzede buluşarak eğlenceli vakit geçirdiler.

"Tüm çocuklarımızın cinsiyet ayrımına maruz bırakılmadığı eşit ve özgür dünya diliyorum"

Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can tanrıkulu, etkinliklerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Etkinliğin ilk çalışması olan Hayalimdeki Ben Sanat Atölyesi'ne katılan Belediye Başkanımızın Eşi ve Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık çocuklarla yakından ilgilendi ve etkinlik boyunca kız çocuklarıyla sanatsal çalışmalara katıldı. Etkinlik sonunda boyanan maskeler kız çocukları anısına yapılan panoya hep birlikte asıldı ve katılım sertifikaları takdim edilerek son buldu. Öğle arası ise halk kafede kız çocuklarımızla öğle yemeği programı gerçekleştirdik. Sonra ise Kültürel miras gezisi kapsamında kız çocuklarımız Kaletepe'yi gezdiler, tarihi hakkında bilgi aldılar ve şehrin panoramik görüntüsü eşliğinde fotoğraf çektirdiler. Ardından son etkinliğimiz olan Ahşap Oyuncak Yapım atölyesine katılarak raket yapımının incelikleri, aşamalarını izleyip deneyimleme şansı yakaladılar. Etkinlik sonunda ise atölye lideri Ümit Ansen çocuklarımıza yaptıkları raketleri hediye etti. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca etkinlikte görev alan hocalarımıza da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vasıtasıyla, bir kez daha tüm çocuklarımızın cinsiyet ayrımına maruz bırakılmadığı, eşit ve özgür bir dünyada mutlu ve sağlıklı yaşayabilmelerini gönülden diliyor; tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum."