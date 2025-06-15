Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Dünya MS Günü\'nde Farkındalık Etkinliği
15.06.2025 16:18
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MS hastaları ve hekimler, hastalığın güncel durumunu değerlendirip, sanat ve nefes egzersizleri yaptı.

Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte MS hastaları ve hekimler hem hastalığın güncel durumunu değerlendirdi hem de sanat atölyesi ve nefes egzersizleriyle farkındalık çalışması yaptı.

"Dünya MS Günü" kapsamında Sarıyer'de düzenlenen etkinlikte, hastalar ve hekimler bir araya geldi. Etkinlikte doktorlar MS'nin güncel durumu ve tedavisindeki gelişmeleri değerlendirirken, hastalar da yaşadıkları atakları ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Bilgi yarışmasında doğru cevap veren hastalara ödül verildi. Etkinlik kapsamında dev bir panoda resim çalışması da yapıldı.

Hastalığa ilişkin bilgi veren Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü, Türkiye'de yaklaşık 85 bin MS hastası bulunduğunu belirterek, hastalığın en etkili tedavisinin ilaçlar ve fiziksel aktiviteler olduğunu söyledi.

Tütüncü, bağışıklık sisteminin yanlış çalışması sonucu gelişen hastalığın belirtileri arasında görme kaybı, uyuşma, karıncalanma, idrar tutamama, dengesizlik ve çift görme gibi sorunlar yer aldığını aktararak, "İlaçlar tabii ki birinci sırada. Çünkü ilaçlar, bağışıklık sisteminde bu atak dediğimiz olayın oluşmasını engelliyor. Burada en önemli şey fizik tedavi. Hareketi çok tercih ediyoruz. Bunun için de yüzme, yoga, bugün gördüğünüz etkinlikler olsun, çeşitli faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte yer alan çeşitli aktivitelerin hastaların motivasyonu açısından önem taşıdığını vurgulayan Tütüncü, "Yürüyemeyen hastamız var, onları evden dışarı çıkartalım, nefes aldıralım. İnsanlar buluştuğunda paylaşsınlar, biraz daha mutlu olsunlar." dedi.

Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serkan Demir, hastaları sanatla buluşturmak ve onlara nefes yogası yaptırmak için etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İlaç kullanan MS hastası sayısının yaklaşık 50 bin olduğunu aktaran Demir, "MS ataklarla gidebilen bir hastalık olduğu gibi başlangıç anından itibaren sinsi ilerleyebilen formlara da sahip. Bu sebeple hastalığın tanınması, erken teşhisi, bir an önce tedaviye başlanması oluşabilecek engellerin önüne geçmekteki en büyük etken." ifadelerini kullandı.

"Her uyuşma bel fıtığı değil"

Demir, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle erken teşhis için hastanın bir an önce nöroloji doktoruna ulaşması gerekiyor. Uyuşması olan bir hasta bazen yakınmalarını önemsemiyor. Bazen hasta nöroloji doktoru yerine pus gördüğünde göz doktoruna gidiyor ya da diğer branşlara gidiyor. Ama nöroloji doktoruna ne kadar erken ulaşırsa o kadar erken teşhis alıyor. Her uyuşma bel fıtığı değil, her uyuşma stres kaynaklı değil. 24 saatten uzun süren, daha önce olmayan şikayetler nörolojik değerlendirme gerektirir." uyarısında bulundu.

MS hastası Aydın Azılı da 2007'den beri MS ile yaşadığını belirterek, çift görmeye başlayınca önce göz doktoruna gittiğini, sonra nörolojiye yönlendirildiğini anlattı.

Azılı, "Sol bacağımda da uyuşma, yorgunluk oluyordu. Ben onu önemsiz zannediyordum ama sonradan anladım ki demek ondanmış. Zaman zaman yatalak kaldım. Şu anda ilaç kullanıyorum ve atak yaşamıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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