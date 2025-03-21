Dünya Ormancılık Günü'nde Fidan Dikimi

Dünya Ormancılık Günü'nde Çanakkale'de 4 bin fidan toprakla buluştu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenlendi. 4 bin fidan toprakla buluştu.

Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Yağcılar-Ulupınar yolu üzerinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Yağcılar Köyü'nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "21 Mart'ın içinde olduğu hafta da Orman Haftası olarak kutlanıyor. İlimizde de 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidan bu etkinliği yerine getirmiş olacağız. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde 6 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu 6 milyon fidanın bu yıl 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl yangın sezonunun yaklaşması, havaların kurak gitmesi nedeniyle önümüzdeki yangın sezonunun da sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha duyarlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol üyeleriyle dikilen fidana kürekle toprak atarak, can suyu verdi. Etkinlik, fidan dikimiyle son buldu.