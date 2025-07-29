Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Başladı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Parlamento başkanları ve beraberindeki heyetler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen konferansa katılmak üzere alana geldi.

Katılımcılar, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.

Açılış oturumuyla başlayan Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık" konulu Genel Kurul Toplantısı'yla devam edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kapsamda Genel Kurul'a hitap edecek.

Kurtulmuş'a, konferansta, PAB Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da eşlik ediyor.

Parlamentoların ve BM üst düzey temsilcilerini bir araya getiren konferans, PAB Başkanı Ackson'un hitaplarıyla başladı.

Konferansta, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık", "Kutuplaşma ve zorluklar döneminde kadınların ve gençlerin parlamentolara katılımı", "Huzurlu bir gelecek için yenilik: Çalkantılı bir dünya için yeni çözümler üretmek", "Dijital geleceğimizi şekillendirmede parlamentoların rolü ne olmalı?" başlıklarında paneller düzenlenecek.