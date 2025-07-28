Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran'ın İnanılmaz Hikayesi - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran'ın İnanılmaz Hikayesi

28.07.2025 11:35
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Kardondan dünya şampiyonluğuna uzanan Kadir Dalkıran, gençlere ilham veriyor ve spor sevgisi aşılıyor.

MEHMET KARA - Roman kökenli 26 yaşındaki karma dövüş sanatları (MMA) dünya şampiyonu Kadir Dalkıran, karton toplayarak geçen çocukluk yıllarının onu hem hayata hem ringe hazırladığını ve şimdi tüm gücüyle yoluna devam ederek çevresine örnek olmak için çalıştığını söyledi.

Kadir Dalkıran, karton toplarken şans eseri fark ederek ve çekinerek girdiği spor salonunda yeni bir hayata adım atarak, okul, iş ve spor arasında yoğun geçen yılların ardından birçok spor dalında başarı elde etmeyi başardı.

Uzun yıllar ailesinin geçimine yardım etmek için okuldan sonra karton ve hurda toplayan Dalkıran, zamanla elde ettiği başarılarla bir yandan çevresine örnek oldu, bir yandan da spora yönelttiği gençlerle kendi yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağladı.

Başarı hikayesiyle hem mahallede hem de spor camiasında ilham kaynağı haline gelen Dalkıran, mücadele azmiyle gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Dünya şampiyonluğunun ardından mahallesindeki gençlere de spor sevgisini aşılayan ve eğitimler veren Dalkıran, farklı spor dallarında profesyonel olarak kariyerini sürdürüyor.

Dalkıran, İstanbul'un Nişantaşı semtinde eğitim verdiği spor salonunda AA muhabirine spor serüvenini anlattı.

Zorlu bir çocukluktan dünya şampiyonluğuna

Dalkıran, zorlu bir çocukluk geçirdiğini, o dönemin kendisini hem fiziksel hem de ruhen güçlendirdiğini belirterek, "Beş kardeşiz. Çocukluğumu Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçirdim. Zaten orası da Roman mahallesi olarak geçiyor. Roman kökenli olduğumuz için tek geçim kaynağımız kartonculuk, hurdacılık falandı. Ben de karton toplayarak ailemin geçimine katkı sağlıyordum. Dünya şampiyonu olduktan sonra bu durum biraz değişti." dedi.

Okul ve iş arasında yoğun geçen bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Dalkıran, sporla tanışma hikayesini de şu sözlerle anlattı:

"2014 senesinde sporla tanıştım. 15-16 yaşımda. Aslında geç bir yaş sayılabilir bu sporlar için. Karton toplarken bir salonun tabelasında kick boks ve diğer sporların isimlerinin olduğunu gördüm, ilgimi çekti. Roman kökenli olmam nedeniyle ilk aşamada cesaret edemesem de girdim ve serüvenim başladı. Benimle birlikte başlayan herkes bıraktı, ben devam ettim. Hocam da beni hep destekledi ve profesyonel olarak spora atıldım. Önce okula gidiyordum, ardından spora ve sonra yine aileme destek için karton toplamaya gidiyordum."

Dalkıran, böyle zorlu bir ortamda müsabakalara hazırlandığını ve birkaç ay içinde muaythai dalında kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu, bu şampiyonluğun ardından kendini spora verdiğini belirtti.

Kararını ailesine kabul ettirmekte zorlandığını ve ailesinin daha düzenli bir işi tercih ettiğini söyleyen Dalkıran, elde ettiği birçok başarının ardından ailesinin de kendisini desteklediğini dile getirdi.

MMA'da dünya şampiyonu ünvanını 2017'de kazandıktan sonra hayatında birçok önemli değişiklik olduğunu belirten Dalkıran, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonu olduktan sonra pek çok kanal ve program benimle görüştü. Bu süreçte birçok isim destek olacağını söyledi ama hiç kimseden destek görmedim. Daha sonra bu işten geçimimi sağlamak amacıyla profesyonele geçtim. Dünyanın en büyük 3 organizasyonundan birinde ilk çıktığım maçı kazandım. Daha sonra çevremdeki insanları da değiştirmeye başladım. Mahallenin yüzde 80'ini spora başlattık zaten. Küçükler olsun büyükler olsun. Yalova'da Roman mahallesinin orada bir okulun bodrum katında çocuklara spor dersleri verdim. Çocukları spora teşvik ettik. Benden sonra birçok kişi sporla ilgilendi, hatta mahallemizden milli sporcular çıkmaya başladı."

Dalkıran, romanlarla ilgili ayrımcılık olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sporda olsun diğer alanlarda olsun bir ön yargı durumu var. Sen dipten gelmişsin, hele bir de Romansan sana bir ön yargı oluyor. Bu bir gerçek. Ama başarınla bunun üstesinden gelirsen sana saygı duymaya başlıyorlar. En kötü taraf maddi sıkıntılar. İstediğin kadar şampiyon ol, ama paran yok. Ondan sonra döngü tekrar tersine dönüyor. Yükselmişken tekrar aşağıya doğru iniyorsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran'ın İnanılmaz Hikayesi - Son Dakika

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