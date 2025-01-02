Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi: Nova Vera - Son Dakika
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Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi: Nova Vera

Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticisi: Nova Vera

Ayvalık merkezli Nova Vera, 28 ülkedeki yarışmalarda birincilik elde ederek dünya lideri oldu.

02.01.2025 10:46
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Ayvalık merkezli Türk zeytinyağı firması Nova Vera, 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında birincilik elde ederek, "dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi" seçildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, EVOO World Ranking platformu, birçok ülkeden çok sayıda üreticinin katıldığı ve yıl boyunca düzenlenen 35 farklı zeytinyağı yarışmasının sonuçlarını baz alarak en iyi zeytinyağlarını ve üreticilerini belirliyor.

Ayvalık merkezli Nova Vera da bu platformun sonuçlarına göre, dünyada 28 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında, "dünyanın en iyi üreticisi" oldu.

Firmanın elde ettiği birincilik, sektörde ilk defa bir Türk markasının dünya sıralamasında liderliğe yükselmesi açısından önem taşıyor.

"Kaliteli ve sağlıklı üretmek ilkesini benimsedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın kurucusu Bahar Alan, amaçlarının her zaman zeytinyağını en sağlıklı haliyle üretmek olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başlarken buralara gelmeyi hayal bile etmemiştik ancak her yıl çıtayı biraz daha yükselterek, 'ucuz ve çok üretmek' yerine 'kaliteli ve sağlıklı üretmek' ilkesini benimsedik. Bunun sonucunda bugün EVOO World Ranking platformunda dünya birincisi seçilerek hem ülkemize gurur yaşatmanın hem de emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz."

Zeytinyağını üretirken özen ve sorumluluk hissettiklerini belirten Alan, dünya birinciliğinin getirdiği sorumluluğu ve motivasyonu gelecekteki projelerine yansıtacaklarına dikkati çekti.

Alan, hedeflerinin hem iç hem de dış pazarda daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Japonya'dan Amerika'ya, İsviçre'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzanan geniş bir ihracat ağımız var. Takım arkadaşlarımızın özverisi, müşterilerimizin güveni ve bizi destekleyen tüm paydaşlarımızın katkısıyla bu seviyeye ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz, bu başarıyı sürdürmek, hem yurt içi hem yurt dışında daha fazla noktada var olarak tüketicilerimize daha yakın olmak."

EVOO World Ranking platformu

EVOO dünya sıralaması, ödüllü sızma zeytinyağlarının ve zeytinyağı aromalı ürünlerin tüketicilere tanıtılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yıl boyunca, dünyanın herhangi bir yerinde katıldığı yarışmalarda dereceye girmiş sızma zeytinyağları ve zeytinyağı aromalı ürünler, bu sıralamada değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Böylece hangi sızma zeytinyağlarının dünyada en çok ödüllendirildiği, çeşit ve tür bakımından hangilerinin en iyileri olduğu ve bunların dünyanın hangi bölgesinden geldikleri öğrenilebiliyor.

Kaynak: AA

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