Dünyanın En Uzun Tüneli Tamamlandı

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URUMQİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli Tüneli'ndeki çalışmalar, pazartesi sabahı tamamlandı. Böylece, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan yeni kestirme yolun açılışı için projenin büyük kısmı tamamlanmış oldu.

Çince'de "zafer" anlamına gelen 22,13 kilometre uzunluğundaki "Shengli" tüneli, faaliyete geçtiğinde Tianshan Dağları'nın orta kesiminden geçiş süresini birkaç saatten yaklaşık 20 dakikaya indirecek.

Kilit öneme sahip Shengli Tüneli, Xinjiang'ın kuzeyindeki Urumqi ile güneydeki Yuli ilçesi arasındaki Urumqi-Yuli Otoyolu üzerinde yer alıyor. Bu iki nokta arasındaki seyahat süresi şu anda yaklaşık 7 saatken, otoyolun 2025 yılında trafiğe açılmasıyla üç saate düşecek.